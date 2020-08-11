11.08.2020 (10:50)
В Воздушно-космических силах началось летно-тактическое учение с соединением дальней авиации
В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил в Саратовской области началось летно-тактическое учение под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Учение проводится согласно плану боевой подготовки на 2020 год.
В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению.
В полетах будут задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78.
Учение продлится до конца текущей недели.
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