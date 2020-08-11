11.08.2020 (11:52)

Министр обороны России проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, куда он прибыл с рабочей поездкой.

По поручению Президента Российской Федерации медцентр был построен военными строителями в рекордно короткие сроки в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест построен в Петропавловске-Камчатском в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами, что позволяет безопасно для медицинского персонала производить лечение больных с различными заболеваниями», — доложил главе военного ведомства начальник медцентра подполковник медицинской службы Денис Локтионов.

При осмотре центра Министра обороны сопровождал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Лечебное учреждение возводилось по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Минобороны России для регионов с повышенной сейсмической активностью. Специалисты применяли стройматериалы и технические решения, которые позволяют обеспечить лечение пациентов и безопасную работу медицинского персонала в условиях девятибалльной сейсмичности по шкале Рихтера. Около 18 тыс. кубических метров грунта было заменено на специально завезенную песчано-гравийную смесь, которая соответствует требованиям сейсмической безопасности.

Сотрудники медцентра прошли обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и уже приступили к исполнению обязанностей на штатных должностях.

В медцентре установлены более 1,3 тыс. единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты.

Экспресс лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим выполнять клинические и биохимические анализы крови более 60 пациентам в сутки.

Имеющаяся ПЦР-лаборатория обеспечивает проведение более 50 исследований в сутки на наличие новой коронавирусной инфекции.

В приемном отделении имеется санитарный пропускник, позволяющий обрабатывать поступающих пациентов. Помещение дополнительно оборудовано приборами фильтрации и обеззараживания воздуха, а также компьютерами, соединенными по локальной сети со всем центром. Наличие такой единой медицинской системы позволяет оптимизировать работу персонала.

Всех пациентов, поступающих в госпиталь, осматривает дежурный врач, осуществляется забор биологического материала, инструментальная диагностика, в том числе компьютерная томография, определяется тяжесть состояния пациента.

Рентгенологический кабинет оснащен цифровым аппаратом на два рабочих места. Мощность генератора позволяет выполнять качественные рентгенограммы грудной клетки, абдоминальной области и конечностей.

Выносная беспроводная кнопка снимков, работающая по радиоканалу, позволяет проводить экспозицию через стену на расстоянии до 15 м от излучателя, исключая возможное облучение медицинского персонала.

Мультиспиральный компьютерный томограф на 16 срезов обладает широкими функциональными возможностями. Поставленный аппарат КТ позволяет выполнять диагностику заболеваний на новом уровне. Наличие данного аппарата помогает диагностировать средние и тяжелые формы новой коронавирусной инфекции. В настоящее время выполнено более 100 исследований, в том числе с внутривенным контрастированием для исключения хирургической патологии.



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