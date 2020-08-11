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11.08.2020 (11:43)

Мотострелки ЮВО совместно с ВС Южной Осетии уничтожат диверсантов условного противника

Мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с Вооруженными силами Южной Осетии уничтожат диверсантов условного противника с участием подразделений различных родов войск.

В ходе активной фазы учения военнослужащие уничтожат условные незаконные вооруженные формирования в горно-лесистой местности с применением вооружения танков Т72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В.

Особое внимание в ходе учения будет уделено ведению боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Двустороннее учение проводится в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии. В нем принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия
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