11.08.2020 (09:38)

Военнослужащие ЮВО в Ростовской области приступили к тренировкам динамического показа в рамках МВТФ «Армия-2020»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в парке «Патриот» в Ростовской области на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» приступили к практическим тренировкам динамического показа возможностей вооружения и военной техники (ВВТ) в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму (МВТФ) ЮВО «Армия-2020».

При показе боевых возможностей ВВТ танковые и артиллерийские подразделения отработают задачи ведения маневренной обороны.

Мотострелки ЮВО на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А применят приемы тактического обхода и охвата позиций по прорыву обороны условного противника.

Разведывательные подразделения и войска специального назначения продемонстрируют боевые навыки в преодолении сложных препятствий на современных бронеавтомобилях и уничтожат засаду «противника» в составе пешего дозора со всех видов новейшего специального стрелкового оружия.

На площадках статического показа и в динамике современного боя на тактическом поле будет представлено более 200 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

Ранее подразделения воинских частей ЮВО совершили марши от 100 до 800 км комбинированным способом на боевой технике, которую покажут в учебном бою и на площадках выставки.

Экспозиция современных образцов военной техники будет развернута на 16 площадках общей площадью около 30 тыс. кв. м, расположенных в парках «Патриот» 14 субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО и на территории соединений военного округа, в том числе на российской военной базе в Армении.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа.

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