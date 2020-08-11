11.08.2020 (08:30)

Авианосную ударную группу условного противника уничтожил Черноморский флот в ходе учения

Военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ), выполнили задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника.

В рамках внезапного учения боевые расчёты БРК «Бастион» отработали задачи по совершению марша в позиционный район, смене района с развёртыванием дежурства в новом районе дислокации и нанесении ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

По замыслу учения, территориальный центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми палубная авиация отряда кораблей условного противника готовится нанести огневое поражение по объектам экономического комплекса на Крымском полуострове.

Личный состав расчётов БРК «Бастион» обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привели комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожил противника до взлета палубной авиации.

Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице