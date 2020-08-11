11.08.2020 (08:20)

В Бурятии танкисты ВВО отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб

В экспериментальных заездах на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия, принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами.

Так, танкисты совершенствуют боевую стрельбу с ходу, с коротких остановок, из заранее подготовленных укрытий.

Кроме того, увеличено количество целей и дальность до них с 1700 м до 2200м.

Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.

В середине августа танкисты примут участие в двухсторонних батальонных тактических учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

По замыслу учения два танковых батальона будут противостоять друг другу, отрабатывая различные маневры и тактические приемы.

Всего в учении примут участие около одной тысячи военнослужащих и будет задействовано более 400 единиц вооружения и боевой техники.

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