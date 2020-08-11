Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (08:10)

Военнослужащие морского инженерного полка Черноморского флота проводит учения н полигоне Опук в Крыму

Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота, ходе очередного этапа летнего периода обучения совершили марш и развернули полевой лагерь на полигоне боевой подготовки «Опук», где приступили к отработке поставленных задач.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработают на практике комплекс учебных задач, свойственных различным подразделениям полка, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в береговой полосе с использованием плавающих транспортеров (ПТС) в ходе создания рубежей противодесантной обороны.

Также личный состав выполнит комплекс учебных задач по водолазной подготовке, организации обеспечения водой войск в полевых условиях, а также охрану и оборону лагеря, и противодействие диверсионным группам условного противника.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false