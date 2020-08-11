11.08.2020 (07:30)

В Бурятии военные инженеры ВВО отработают выполнение специальных задач

У инженеров мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, начался этап отработки практических действий в ходе полевого выхода инженерных войск на полигоне «Бурдуны».

С военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в условиях обстановки, приближенной к боевой.

Также, инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Данные тренировки позволят военным инженерам в ходе масштабных учений обеспечивать форсирование водных преград в сложных условиях, проделывать проходы в минных полях, создавать завалы и отрывать окопы под технику взрывным способом.

На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности.

На полевые занятия, которые продлятся до конца августа, привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной техники.

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