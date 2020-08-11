11.08.2020 (07:00)

Огнеметчики ВВО на полигоне в Забайкальском крае отработают навыки стрельбы из огнеметов «Шмель»

Огнеметчики соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения масштабных тактических учений отработают вопросы огневого поражения условного противника с применением ручных огнеметов РПО-А «Шмель» во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями.

На этапе практических стрельб огнеметчиками будет выполнено развёртывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировка, подготовка огнеметов к открытию огня, разведка целей и решение учебно-боевых задач по управлению огнём из реактивных пехотных огнеметов в составе огневых двоек.

Ранее огнеметчики освоили навыки прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотного огнемета, а также отработали производство выстрела по цели на мелкокалиберных огнеметных тренажерах (МОТ) и приборах для учебной стрельбы из огнеметов «Шмель» (ПУС РПО). Помимо этого, военнослужащие тренировались в практической разведке целей, определении дальностей до них в сложной горно-лесистой местности.

Масштабные учения пройдут в течение недели. На завершающем этапе огнеметчики выполнят боевые стрельбы из РПО «Шмель» по мишеням, имитирующим объекты, автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 600 м.

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