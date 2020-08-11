11.08.2020 (06:40)

Крупное учение со специалистами материально-технического обеспечения ВВО стартовало в Республике Бурятия

Сразу на нескольких специализированных полигонах и территорий воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия стартовало крупное учение с военнослужащими материально-технического обеспечения (МТО).

Так, специалисты мостового батальона организуют переправу механизированных колонн тяжелой военной техники по стометровому среднему автодорожному разборному мосту (САРМ) через автомагистраль.

Также, личный состав соединения МТО проведет магистральный трубопровод и оборудует район массовой заправки топливом в походных условиях, с возможностью одновременно обеспечивать горючим до 20 единиц различной техники. На базах хранения техники, военнослужащие продемонстрируют снятие военной техники с длительного хранения, её передачу в подразделения и осуществление ремонта специальной техники радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого будет развернута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей.

Всего к учению привлечено около одной тысячи военнослужащих и задействовано сотни единиц автомобильной и специальной техники.

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