11.08.2020 (08:00)

Более 4 тыс. военнослужащих 41-ой армии ЦВО подняты по тревоге в рамках двустороннего учения

Более 4 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа подняты по тревоге и начали совершение марша на полигоны, дислоцированные в Республике Тыва, Кузбассе и Новосибирской области.

В ходе учения воинские формирования округа отработают совместные действия по отражению наступления, огневому поражению условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Основными целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления ЦВО, командного состава воинских частей и соединений к управлению созданными группировками войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по обеспечению безопасности в зонах ответственности округа.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 8 тыс. тысяч военнослужащих и 3-х тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10», «Элерон».

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