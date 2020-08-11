11.08.2020 (05:45)

В Сибири и Поволжье началось двустороннее учение общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) стартовало на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий в едином замысле, которые пройдут на полигонах в Республике Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях, задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Всего в двустороннем учении принимают участие более 12 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов.

Основными целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских частей и соединений к управлению созданными группировками войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по обеспечению безопасности в зонах ответственности округа.

В ходе учения воинские формирования округа отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил. Его особенностью станет отработка вопросов применения группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия в многосферной операции.

Масштабное двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий станет одним из главных мероприятий боевой учебы войск Центрального военного округа в 2020 году и позволит систематизировать накопленный опыт боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях быстроменяющейся обстановки.

Завершится учение 14 августа.

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