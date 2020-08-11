11.08.2020 (06:20)
Подразделения РЭБ армейского корпуса ВВО на Сахалине нарушили систему связи условного противника
В ходе специального учения на полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа отработали подавление систем связи и навигации условного противника.
Специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции постановки помех, и подавили каналы радиосвязи, используемые условным противником, провели прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами и выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.
Эффективность создания радиопомех в ходе учения оценивали
и подтверждали военнослужащие подразделений связи, действовавшие в роли условного противника.
Анализ результатов специального учения показал высокую эффективность штатных технических средств РЭБ, а также высокую полевую выучку личного состава.
В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.