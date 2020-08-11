11.08.2020 (06:00)

Специальное учение инженерных войск стартовало в Приморской общевойсковой армии ВВО

Под руководством командования Восточного военного округа (ВВО) с военными инженерами Приморской общевойсковой армии началось специальное учение.

К мероприятиям привлекается порядка 150 военнослужащих, и задействовано около 50 единиц специальной техники.

Военнослужащие инженерных соединений, дислоцированных в п. Раздольное Приморского края и г. Бикин Хабаровского края, совершили многокилометровые марши.

В ходе учения основные усилия будут направлены на устройство и оборудование понтонно-мостовой переправы на 170?ти тонных паромах через различные водные преграды.

Справочно:

ПМП – понтонно-мостовой парк служит для оборудования мостовых и паромных переправ. Из материальной части парка оборудуются мостовые переправы грузоподъемностью 60 и 20 тонн и паромные переправы грузоподъемностью от 20 до 170 тонн.

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