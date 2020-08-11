11.08.2020 (05:30)

Студенты военного учебного центра Дальневосточного университета путей сообщения приняли присягу в соединении МТО ВВО в Приамурье

Более 60 студентов военного учебного центра Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) приняли Военную присягу в соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области.

Студенты военного центра в течение месяца пройдут курс подготовки и продемонстрируют свои знания и навыки при сдаче комплексного экзамена. В ходе стажировки, студенты осваивают военный быт и отрабатывают задачи и нормативы по специализациям материально-технического обеспечения.

Студенты, успешно прошедшие обучение в военном учебном центре ДВГУПС получат звания лейтенантов и сержантов запаса и возможность пройти военную службу в соединениях и воинских частях ВВО.

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