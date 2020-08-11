Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (05:15)

На Камчатке зенитчики морской пехоты ТОФ совершили многокилометровый марш на технике на полигон

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота на Камчатке зенитное ракетно-артиллерийское подразделение соединения морской пехоты ТОФ в полном составе совершило марш на технике из места постоянной дислокации в район учебно-тренировочного комплекса «Радыгино».

По окончанию перехода в назначенный зенитный сектор военнослужащие дивизиона развернули палаточный лагерь, и произвели обслуживание техники.  

В ходе полевого выхода с личным составом проведены тактические занятия, на которых военнослужащие провели тренировки по специальной подготовке, с выполнением временных нормативов и учебно-боевых упражнений с боевой стрельбой.

Водители отработали навыки вождения гусеничных машин на танкодроме и совершили марш по пересеченной местности, с форсированием водных преград, в том числе в ночное время.

Расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 «Шилка» и «Стрела-10» выполнили боевые стрельбы по скоростным воздушным целям.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false