11.08.2020 (05:15)

На Камчатке зенитчики морской пехоты ТОФ совершили многокилометровый марш на технике на полигон

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота на Камчатке зенитное ракетно-артиллерийское подразделение соединения морской пехоты ТОФ в полном составе совершило марш на технике из места постоянной дислокации в район учебно-тренировочного комплекса «Радыгино».

По окончанию перехода в назначенный зенитный сектор военнослужащие дивизиона развернули палаточный лагерь, и произвели обслуживание техники.

В ходе полевого выхода с личным составом проведены тактические занятия, на которых военнослужащие провели тренировки по специальной подготовке, с выполнением временных нормативов и учебно-боевых упражнений с боевой стрельбой.

Водители отработали навыки вождения гусеничных машин на танкодроме и совершили марш по пересеченной местности, с форсированием водных преград, в том числе в ночное время.

Расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 «Шилка» и «Стрела-10» выполнили боевые стрельбы по скоростным воздушным целям.

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