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11.08.2020 (05:00)

В Восточном военном округе стартовало масштабное учение по материально-техническому обеспечению войск

В Восточном военном округе (ВВО) стартовало масштабное учение с воинскими частями, соединениями и организациями материально-технического обеспечения (МТО). Мероприятие проводится в пяти регионах на Востоке России, в частности Камчатке, Республике Бурятия, Забайкалье, Приамурье и Приморском крае.

На Камчатке подразделения МТО ТОФ осуществят подготовку и загрузку ракетно-торпедного вооружения на подводную лодку, также будет проведена ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания.

 Кроме того, планируется розыгрыш эпизода противодиверсионной и противовоздушной обороны, практические действия по тушению условного пожара на корабле и спасению личного состава в море, буксировке условно поврежденного судна в базу.

На аэродроме «Елизово» подразделения МТО выполнят скоростное восстановление взлетно-посадочной полосы.

В Республике Бурятия в ходе учения состоится развертывание пункта приема горючего и пункта выдачи ГСМ.

На межвидовом полигоне «Цугол» (Забайкальский край) военнослужащие подразделений МТО округа отработают вопросы оперативной доставки грузов на труднодоступных направлениях, а также будет организована массовая заправка техники.

В Амурской области военнослужащие ВВО наведут наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 через реку Зея.

На аэродроме «Центральная Угловая» в Приморском крае подразделения МТО авиаполка ВВО отработают вопросы подачи электроэнергии, заправки топливом, подвески авиационных средств поражения на многоцелевые истребители.

Масштабное учение по МТО на территории ВВО продлится до конца текущей недели.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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