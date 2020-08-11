11.08.2020 (04:30)

Во Владивостоке состоятся третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз - 2020»

Во Владивостоке с 18 по 21 августа на базе Водной станции ЦСКА состоятся третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз - 2020» с участием расчетов подразделений Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ, ФСО, а также предприятий – разработчиков морских робототехнических комплексов.

Соревнования будут проводиться по трем направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.

Обеспечение проведения мероприятий возложено на Тихоокеанский флот, который обеспечит прием и размещение участников соревнования.

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