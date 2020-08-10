10.08.2020 (22:00)

Участники конкурса «Десантный взвод» Народно-освободительной армии Китая провели укладку парашютных систем

Участники команд зарубежных государств конкурса среди десантных подразделений «Десантный взвод», прибывшие накануне, приступили к непосредственной подготовке к конкурсу.

Представители команды Китайской Народной Республики провели укладку людских десантных парашютов SBS, отечественного производства, которые привезли с собой.

Парашютные системы SBS китайского производства, стоящие на обеспечении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), по своим тактико-техническим характеристикам схожи с российской парашютной системой Д-10, но имеют некоторые отличия и особенности в форме купола, а также его площади.

Площадь купола парашютной системы SBS, стоящей на обеспечении НОАК составляет 74,7 квадратных метра, а российского Д-10 – 100 квадратных метров. Вследствие чего скорость снижения на парашютной системе китайского производства и жесткость приземления значительно выше, чем у российского парашюта.

Слаженные действия китайских десантников при укладке парашютных систем позволили уложить парашютные системы в положенный временной норматив, который составляет 45 минут на укладку одной парашютной системы.

Справочно:

Парашютная система ВДВ НОАК – SBS предназначена для десантирования личного состава из самолетов военно-транспортной авиации.

площадь купола – 74,7 кв.м

скорость снижения – 5.2 м/с

горизонтальная скорость – 4 м/с

скорость разворота – 4 об.мин

максимальный полетный вес – 120 кг

масса парашютной системы – 13.5 кг.

максимальная безопасная высота применения – 150 м

диапазон скоростей летательного аппарата – 150-400 км/ч

материал купола – нейлон (полиамид)

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