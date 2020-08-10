10.08.2020 (21:00)
ВКС представят на форуме «Армия-2020» уникальную программу
В период с 23 по 29 августа 2020 г. на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», полигонов Алабино, Ашулук и аэродрома Кубинка планируется проведение основных мероприятий Форума с участием Воздушно-космических сил. В настоящий момент завершается подготовка к их проведению.
Планируется значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой Воздушно-космическими силами, предприятиями авиационной промышленности, будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники и вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов.
В соответствии с замыслом авиационного кластера Форума предусматривается проведение следующих основных мероприятий: экспозиция более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке; демонстрационные полеты; летная программа для широкой публики; научно-деловая и образовательные программы; мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В общей программе показа будут участвовать авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты».
Планируется представить и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе на Форуме.
Впервые планируется динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники на полигоне Ашулук, а также значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера.