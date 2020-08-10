10.08.2020 (20:45)

В Военной академии РВСН завершился отбор кандидатов на обучение по программам высшего образования

Сегодня в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло итоговое заседание приемной комиссии по рассмотрению конкурных списков кандидатов набора 2020 года.

Начальник академии генерал-майор Леонид Михолап подвел итоги приемной компании 2020 года. Он отметил, что по сравнению с предыдущим годом уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Кроме того, увеличилось число абитуриентов – выпускников довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ.

Абитуриенты прошли несколько видов вступительных испытаний включающие в себя медицинскую комиссию, сдачу нормативов по физической подготовке и психологическое тестирование.

В этом году в Военную академию РВСН и филиал в городе Серпухове на первый курс обучения поступило около 800 курсантов.

Со следующей недели будущим офицерам-ракетчикам предстоит пройти курс общевойсковой подготовки на учебном полигоне в Московской области.

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