10.08.2020 (20:30)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» открывает детскую творческую студию

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» открывает детскую творческую студию.

Ансамбль будет проводить обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 7 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.

Ансамбль известен своими выступлениями и колоритными национальными костюмами, великолепными аранжировками известных мелодий, высоким профессионализмом, фирменным стиле и яркими выступлениями.

За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице