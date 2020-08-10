10.08.2020 (20:30)
Ансамбль РВСН «Красная звезда» открывает детскую творческую студию
Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» открывает детскую творческую студию.
Ансамбль будет проводить обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.
Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 7 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.
Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.
Ансамбль известен своими выступлениями и колоритными национальными костюмами, великолепными аранжировками известных мелодий, высоким профессионализмом, фирменным стиле и яркими выступлениями.
За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.