10.08.2020 (20:15)

Более 50 командных пунктов воинских частей ЮВО развернуто в рамках спецучения

Более 50 полевых подвижных пунктов управления объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения по системе управления войсками развернуто на командных пунктах в районах оперативного применения.

В ходе учения организована устойчивая связь с командованием военного округа на всех уровнях – от управлений воинских частей до командований объединениями. Автоматизированные системы на базе комплексов АПЕ-5 обеспечивают управление войсками в реальном режиме времени на всей территории ЮВО от севера Волгоградской области до военных баз в Закавказских республиках – Армении, Абхазии и Южной Осетии, от Крыма до Каспийского побережья Дагестана и Астрахани.

В спецучении задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность командных пунктов обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

Специальное учение по управлению войсками проводится под руководством начальника Генерального Штаба ВС РФ.

В мероприятии оперативной подготовки принимают участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.

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