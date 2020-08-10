10.08.2020 (20:00)

Более 40 студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдут подготовку по программе офицеров запаса в подразделении противоракетной обороны

До конца августа на базе отдельного радиотехнического узла соединения противоракетной обороны 1 армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил студенты Московского государственного технического университета им.Н.Э.Баумана пройдут подготовку по программе офицеров запаса. В учебных сборах принимают участие более 40 четверокурсников.

Объем подготовки составляет более 200 часов.

Студенты займутся технической, огневой, физической, строевой, военно-политической и специальной подготовкой. Помимо практических занятий, составляющих основную часть программы, выпускники военной кафедры также изучат положения Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и нормативных документов, тактико-технические характеристики и особенности работы с вооружением и военной техникой.

На период проведения учебных сборов студенты разместились на территории радиотехнического узла, обеспечены формой одежды и поставлены на все виды довольствия.

15 августа 2020 года пройдет торжественная церемония приведения к Военной присяге участников сборов.

Студентам, желающим пройти военную подготовку, необходимо пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и мероприятия по профессиональному психологическому отбору, а также пройти проверку физической подготовленности. Подготовка длится два с половиной года и включает в себя теоретический курс обучения, учебные сборы и итоговую аттестацию. По окончании университета граждане, прошедшие программу военной подготовки, зачисляются в запас Вооруженных Сил Российской Федерации с присвоением первого офицерского звания «лейтенант».

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