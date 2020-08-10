10.08.2020 (19:45)

Подшефные воинским частям ЗВО юнармейцы посетят тематическую смену во Всероссийском детском центре «Орленок»

Подшефные соединениям и воинским частям Западного военного округа лучшие юнармейцы пройдут мероприятия тематической программы «Первые летние юнармейские игры» во Всероссийском детском центре «Орленок».

В Первых летних юнармейских играх примут участие 150 ребят в возрасте от 12 до 16 лет. Мероприятия смены будут направлены на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремлённости. Подростки смогут попробовать свои силы в различных видах деятельности: спорте, искусстве, науке и техническом творчестве.

Главным событием проекта станут масштабные спортивные соревнования «Первые летние юнармейские игры». Состязания пройдут в личном и командном зачётах по четырём видам спорта: лёгкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Лучшие спортсмены среди юнармейцев и лучшие юнармейские команды будут награждены кубком «Летние юнармейские игры», грамотами, дипломами, а также получат возможность пройти отбор юнармейцев в спортивный резерв школ ФАУ МО РФ ЦСКА.

Юнармейцы регулярно посещают соединения и воинские части Западного военного округа, знакомятся с современными образцами вооружения и военной техникой, экипировкой, жизнью и бытом военнослужащих.

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