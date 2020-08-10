10.08.2020 (19:30)

Полевой подвижный пункт управления 49-й армии ЮВО совершил марш более 300 км в рамках стартовавших специальных учений

Полевой подвижный пункт управления (ПППУ) 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершил марш в Ростовскую область в рамках стартовавших специальных учений ЮВО.

ПППУ совершил марш комбинированным способом, в том числе в составе автомобильных колонн, а также самолетами и вертолетами 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на расстояние более 300 км.

Безопасность в ходе перемещения ПППУ к месту развертывания полевого пункта управления обеспечили подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЮВО.

В ходе марша по пересеченной местности военнослужащими отработан комплекс мероприятий: отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, светомаскировка, радиомолчание.

В позиционном районе подразделения управления объединения ЮВО развернули средства связи, организовали единую систему управления войсками.

В целях маскировки пунктов управления в местах развертывания проведены инженерные работы, задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы. Защиту от воздушного нападения условного противника выполняют подразделения ПВО 49 армии.

В ходе учений в полевых условиях будет отработан комплекс задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе материально-технического, военно-политической работы, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, органов военной полиции.

Проверка степени готовности органов военного управления, соединений и воинских частей, должностных лиц всех видов обеспечения будет осуществлена в ходе практической отработки вопросов всестороннего обеспечения на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Опук, Аданак, Кузьминский, Кадамовский и Прудбой, а также на выделенных участках местности на территории ЮВО.

Всего в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО и будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

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