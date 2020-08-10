10.08.2020 (19:15)

Более 1,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли присягу в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершен процесс приведения к воинской присяге военнослужащих, призванных на военную службу по призыву весной 2020 года.

Торжественные мероприятия прошли на строевых плацах соединений и воинских частей армии. В целях недопущения распространения вирусных инфекций, все призывники прошли через двухнедельный карантин и завершили процесс совершенствования начальной военной подготовке на базе одной из воинских частей армии.

После прохождения комплексного медицинского обследования, все новобранцы были доставлены в воинские части военным автомобильным транспортов, а перед заселением личного состава в казармах была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасадов зданий и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски.

Всего, в соединения и воинские части армии поступило для прохождения военной службы по призыву около 1,5 тысяч военнослужащих с более чем 50 субъектов Российской Федерации. После приведения к военной присяге, военнослужащие ознакомятся с особенностями службы в своих подразделениях и продолжат совершенствование военной подготовки и в плановом режиме.

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