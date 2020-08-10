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10.08.2020 (19:00)

В Московскую область прибыла команда Народно-освободительной армии Китая, участвующая в международном конкурсе «Открытая вода-2020»

Сегодня в Московскую область прибыла команда Народно-освободительной армии Китая, которая примет участие в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода-2020» во Владимирской области, проводимого в рамках Армейских международных игр-2020.

Более 70 офицеров и солдат НОАК прибыли в Московскую область, где команду встретили представители конкурса от российской стороны. Медиками ЗВО было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команды были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

На военном аэродроме команду встретили традиционным хлебом и солью. Сейчас команда будет находиться на карантине, после которого приступит к подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Открытая вода
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