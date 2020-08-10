10.08.2020 (18:45)

Специалисты РХБ защиты ЦВО скрыли станцию погрузки военной техники от ракет условного противника в ходе учения

Военнослужащие полка радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного Самарской области, обеспечили прикрытие железнодорожного узла и станции погрузки военной техники от разведывательных комплексов и средств наведения высокоточного оружия условного противника в рамках стартовавшего учения общевойсковых армий военного округа.

Для обеспечения скрытности погрузки вооружения, военной техники и личного состава мотострелковых соединений на железнодорожный транспорт специалисты РХБ защиты провели постановку действительного и ложных объектовых дымовых экранов.

Применив термодымовые машины ТДА-3, специалисты РХБ защиты ЦВО скрыли в инфракрасном диапазоне рампу погрузки и маневровые пути железнодорожной станции от средств наведения ракетного оружия условного противника. Для введения в заблуждение противника также были установлены два ложных дымовых экрана с дополнительной тепловой имитацией работы двигателей тяжелой техники.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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