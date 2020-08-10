10.08.2020 (18:35)

Миротворцы ЦВО приступили к маршу на полигон Донгуз в рамках учения общевойсковых армии ЦВО

Военнослужащие миротворческого соединения 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, приступили к комбинированному маршу на полигон Донгуз в Оренбургской области для участия в крупнейшем учении общевойсковых армии военного округа.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий с участием более 12 тыс. тысяч военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10», «Элерон».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице