10.08.2020 (18:29)

Более 20 самолетов и вертолетов будет задействовано в учении двух армий ЦВО

Более 20 самолетов и вертолетов авиационных соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) будет задействовано в двустороннем учении 41-й и 2-й общевойсковых армии, стартовавшем на полигонах Кузбасса, Новосибирской, Оренбургской областей, а также Республики Тыва.

В ходе активной фазы учения экипажи Су-24МР обеспечат воздушную разведку, вскрытие замаскированных укреплений и объектов условного противника на местности. Уничтожение разведанных целей проведут многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, применив штатное бомбовое вооружения.

Действия наземных подразделений, огневую поддержку с воздуха и доставку тактического десанта обеспечат звенья ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ.

К учению привлекаются самолеты и вертолеты смешанной авиадивизии ЦВО, отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Челябинской области, а также отдельного вертолетного полка, расположенного под Новосибирском.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.



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