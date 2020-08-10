10.08.2020 (18:21)

Команда Узбекистана прибыла в Республику Тыва для участия в этапе конкурса «Конный марафон» АрМИ-2020

Торжественная встреча хлебом-солью военнослужащих Узбекистана, прибывших для участия в этапе конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2020 года, состоялась в Кызыле.

Прибывшие военно-транспортной авиацией военнослужащие прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Далее участники соревнований в сопровождении военной полиции, медицинского персонала, сотрудников ВАИ убыли на территорию горного мотострелкового соединения Центрального военного округа для размещения и дальнейшей подготовки к соревнованиям.

В ходе проведения международных соревнований участникам предстоит марш-бросок на дальнюю дистанцию (дистанционный конный марш — 130 км) и короткую (смешанная эстафета на короткую дистанцию — 45-50 км).

Торжественное открытие конкурса «Конный марафон» состоится 23 июля.

В Международном формате данный конкурс на территории России будет проходить впервые, в нем примут участие военнослужащие из России и Узбекистана.

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