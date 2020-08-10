10.08.2020 (18:08)

Подразделения РХБ защиты 41-й общевойсковой армии скрыли перемещения войск на масштабных учениях в Сибири

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) скрыли перемещение войск в ходе двухсторонних учений на полигонах в Кемеровской области и Республике Тыва.

В ходе совершения марша в район учения подразделениями ПВО было обнаружено ведение разведки беспилотным летательным аппаратом условного противника. Для скрытия перемещения войск командованием было принято решение на установку дымовых завес при помощи машин ТДА-3. Рассчитав силу ветра и влажность воздуха, а также условия ландшафта лесистой местности, военные специалисты добились максимально эффективного распространения аэрозолей, тем самым скрыли движение техники в густом тумане.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.



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