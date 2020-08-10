10.08.2020 (17:40)

На Черноморском флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами

Сегодня в соответствие с ранее утвержденным планом деятельности войск (сил) на Черноморском флоте (ЧФ) началась совместная командно-штабная тренировка под управлением Командующего войсками Южного военного округа.

В ходе проведения тренировки отрабатываются действия управлений и штабов по руководству силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия между штабами соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

К тренировке привлечены органы военного управления флота, штабы Крымской и Новороссийской военно-морских баз, а также штабы береговых соединений и Морской авиации ЧФ. Корабельные силы, войска и авиация флота находятся в пунктах постоянного базирования, на аэродромах и местах дислокации, действуют в соответствии с распорядком дня и планами повседневной деятельности.



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