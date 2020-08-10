10.08.2020 (17:34)

Минобороны России завершило прокладку трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России завершило прокладку трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Крыму

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в торжественном запуске 15 линий трубопровода, проложенных подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Южного, Западного и Восточного военных округов для соединения Тайганского и Симферопольского водохранилища.

"Задача, поставленная министром обороны выполнена", — сказал генерал армии Булгаков на церемонии введения водоводов в строй.

Заместитель министра обороны отметил, что временный водовод останется на месте до постройки постоянного или иного решения проблемы с водоснабжением столицы полуострова. "Сложность в том, что рельеф местности очень сложный – и горы, и реки и населенные пункты… Особенность в том, что из-за рельефа мы вынуждены поставить три гарнизона гидравлики – перекачивающие станции. Всего 45 перекачивающих станций подают воду по 15 ниткам", - сказал журналистам Булгаков, отметив, что работа была проделана менее чем за месяц.

Глава Республики Крым в начале июля с.г. обратился за помощью к Министру обороны Российской Федерации о прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища около г. Белогорска до Симферопольского водохранилища. К выполнению задач по решению проблемы по нехватке воды для жителей Симферополя были привлечены порядка 800 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

Первый эшелон с трубами прибыл в Крым 11 июля, после разгрузки которого военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения сразу приступили к монтажу трубопровода.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью по 60 километров каждая.

Для обеспечения жизнедеятельности военных в ходе выполнения поставленных задач около каждого из водохранилищ были развёрнуты полевые лагеря.

Длинна одной ветки около 60 км., а общая протяжённость трубопроводных линий между двумя водохранилищами составила более 900 километров.

В итоге, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность Симферополя и обеспечит жителей питьевой водой.

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