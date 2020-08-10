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10.08.2020 (17:29)

Бронированные мобильные пункты управления впервые применят на учении двух армии ЦВО

Современные мобильные аппаратные связи П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр» впервые будут применены на двустороннем учении общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО).

Мобильная комплексная аппаратная связи П-230Т предназначена для обеспечения всеми видами связи пунктов управления от оперативно-стратегического до тактического уровня. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность. В первую очередь П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Техническое оснащение данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи. Всего с начала года в подразделения связи ЦВО поступило более 10 единиц П-230Т.

Пресс-служба Центрального военного округа
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