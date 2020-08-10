10.08.2020 (17:24)

Арктическая группировка Северного флота прибыла на рейд порта Диксон

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли на рейд порта Диксон – самого северного посёлка на континентальной части России, расположенного в северо-западной части полуострова Таймыр, которое омывает Карское море.

Завтра североморцы войдут в Енисейский залив и приступят к плаванию вверх по течению Енисея до порта Дудинка, где в конце недели проведут учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В настоящее время экипажи кораблей и судов группировки отрабатывают мероприятия боевой подготовки и повседневной деятельности на якорной стоянке. Морские пехотинцы провели тренировку по стрельбе из автомата и пулемёта Калашникова по морской цели с борта больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский». Экипаж морского тральщика «Владмир Гуманенко» провёл учение по организации противоподводно-диверсионной обороны отряда кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием.

В девятый арктический поход группировка кораблей вышла из главной базы Северного флота – города Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1100 миль.

После отработки межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр североморцы продолжат плавание по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря.

Завершение похода и возвращение арктической группировки Северного флота в Североморск ожидается во второй половине октября.

Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполнят ряд исследований и наблюдений в морях Арктики на Северном морском пути.



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