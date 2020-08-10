10.08.2020 (17:18)

Набор абитуриентов в вузы Минобороны России в Сибири завершен

В Сибири завершен набор в военные высшие учебные заведения Минобороны России, впервые проходивший в регионе проживания абитуриентов.

Впервые в этом году набор абитуриентов в военные вузы проводился специальными выездными группами в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На территории Новосибирского высшего военного командного с 15 июля по 5 августа специалисты совместно с представителями военных комиссариатов определяли профессиональную и психологическую пригодность кандидатов, а также их уровень физической подготовки и здоровья.

В период с 5 по 10 августа приемные комиссии военных учебных заведений, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, провели окончательный профессиональный отбор. Абитуриенты, успешно прошедшие его, были проинформированы лично и через региональные военные комиссариаты.

С 15 августа успешно прошедшие отбор кандидаты будут зачислены в вузы, после чего они смогут приступить к общевойсковой подготовке в учебных центрах. Учебный год для них начнется 1 сентября 2020 года.



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