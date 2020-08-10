10.08.2020 (17:12)

Более 1,5 тыс. военных связистов ЦВО привлечены к двустороннему учению в Поволжье и Сибири

Более 1,5 тыс. военнослужащих соединений управления 2-й и 41-й общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО) привлечено к развертыванию системы управления войсками в ходе двустороннего учения, стартовавшего утром 10 августа на полигонах Кузбасса, Новосибирской и Оренбургской областей, а также Республики Тыва.

Поднятые по сигналу тревоги соединения связи и управления совершили комбинированный марш на полигоны, приступив к развертыванию многоуровневой системы управления войсками в рамках крупнейшего учения общевойсковых армии ЦВО.

В ходе учения специалисты войск связи ЦВО отрабатывают поддержание устойчивости и работоспособности системы связи в ходе подготовки к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий в условиях радиоэлектронного подавления и РХБ заражения местности.

На учении задействованы экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице