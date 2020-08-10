10.08.2020 (17:02)

Подразделения Народно-освободительной армии Китая прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения Народно-освободительной армии Китая прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020

Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в Россию для участия в международных этапах конкурса «АрМИ-2020». Эшелон с передовой группой механиков-водителей и инженерно-технических работников, а также гусеничной и колесной военной техникой остановился на железнодорожной станции в Новосибирске.

По традиции военнослужащих КНР встречали хлебом с солью. Военный оркестр исполнил национальные гимны России и Китая. После встречи все участники прибывшей команды прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

В Новосибирске для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки» часть военного имущества и стрелкового вооружения были разгружены в российские армейские тягачи для доставки в Новосибирское высшее военное командное училище. Остальное военное имущество и техника НОАК отправились в другие регионы России для участия в международных армейских играх.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 05 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Военным разведчикам в ходе этапа предстоит преодолеть «тропу разведчика», форсировать водные преграды. Также будут оцениваться совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

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