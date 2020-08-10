10.08.2020 (16:54)

Финал конкурса «Золотой сокол» в этом году состоится в Самаре

Впервые за свою многолетнюю историю Всероссийский конкурс на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол» покидает границы московского региона. Церемония награждения победителей и дипломантов в этом году пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона Минобороны России.

«Место проведения мероприятия было выбрано не случайно, Самарский ГДО пользуется заслуженным уважением среди учреждений культуры. Опыт начальника учреждения всегда привлекает внимание коллег своим новаторством и методичностью деятельности», — отметил в своем видеообращении начальник методического отдела ЦДРА Дмитрий Хробостов.

«Впервые Всероссийский конкурс «Золотой сокол» Центральный дом Российской Армии проводит у нас в Самарском гарнизоне. Мы очень рады этому большому для города и области событию, приложим все усилия чтобы пребывание на нашей земле было приятным и радостным», — рассказал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Минобороны России Александр Назаренко.

«Золотой сокол–2020» пройдет в традиционном формате в соответствии с утвержденным положением.

Справочно:

«Золотой сокол» — конкурс, позволяющий качественно и квалифицированно оценить результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры, действующих на территории Российской Федерации и за её пределами. Его цель – развитие и совершенствование творческого потенциала специалистов культурно-досуговой сферы, распространение их профессионального передового опыта, пропаганда новых креативных форм и инновационной деятельности и многое другое, что входит в перечень современных требований к учреждениям культуры.

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