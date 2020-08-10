10.08.2020 (16:25)

В Севастополе завершён очередной этап по подготовке сторожевого корабля «Сметливый» к открытию в качестве корабля - музея

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота выведен из ремонтного дока и отшвартован на причале для проведения следующего этапа работ по его эксплуатации в качестве корабля-музея.

При нахождении корабля в доке специалистами филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» были выполнены работы по конвертации «Сметливого».

После постановки корабля на место его постоянной стоянки командование Черноморского флота продолжит передачу корабля филиалу военно-патриотического парка «Патриот» Южного военного округа. Сотрудники которого, при поддержке ветеранов флота будут проводить работы по музеефикации «Сметливого».

В 2019 году сторожевому кораблю Черноморского флота «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ.

В начале 2020 года сторожевой корабль «Сметливый» за двукратное превышение проектного срока службы был включён в книгу рекордов (достижений) Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой – «50 лет в составе Военно-Морского Флота».



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