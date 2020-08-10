10.08.2020 (16:18)

Экипаж БДК Черноморского флота и морская пехота провели учения по погрузке-выгрузке морского десанта на корабль

Экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Саратов» в полигоне боевой подготовки провел учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты по организации погрузки и выгрузки боевой техники и личного состава с корабля.

Учения проведены в рамках подготовки корабельных сил и подразделений морской пехоты флота к предстоящему стратегическому учению «Кавказ-2020».

В частности с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, была отработана организация выгрузки и погрузки на БДК бронетранспортёров БТР-82А и личного состава морской пехоты.

В ходе тренировок в твиндек «Саратова» загрузились порядка 30 единиц техники и около 100 военнослужащих морской пехоты.

Основное внимание в ходе тренировок было уделено совершенствованию военнослужащими личных практических навыков по заведению и выведении боевой техники из твиндека корабля, её размещению и креплению.

В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке и выгрузки техники с корабля и оценивалась правильность действий каждого члена экипажа боевой машины и военнослужащего.

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