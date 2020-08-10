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10.08.2020 (16:03)

Научные роты Технополиса «ЭРА» пополнились молодыми учеными

В Анапе состоялось торжественное приведение к Военной присяге нового пополнения пяти научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА». Присягу приняли 106 молодых ученых из 39 регионов России.

Строгий отбор новобранцев проходил в 80 технических вузах из 50 городов России. В течение месяца перед присягой будущие операторы научных рот проходили курс молодого бойца, включающий в себя огневую и строевую подготовку, а также изучение общевоинских уставов.

Для участников и гостей мероприятия был организован парад робототехнических комплексов, состоящий из авиационной, морской и сухопутной частей.

Открыла парадный расчет радиоуправляемая механизированная колонна, представляющая макеты образцов военной техники Российской Федерации и СССР.

Участники морского парада – легендарные крейсеры, авианосцы и эсминцы в уменьшенных масштабах.

Над территорией военного технополиса пролетел современный квадрокоптер с флагом Вооруженных Сил Российской Федерации, а также макет многоцелевого сверхзвукового тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27. Миниатюрные модели техники были собраны в испытательных лабораториях Технополиса «ЭРА» и представлены предприятиями-партнерами.

С видеообращением к молодому пополнению обратился начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров: «Я искренне надеюсь, что служба в первом военном иннограде станет для Вас успешным стартом научной и военной карьеры. Каждый из Вас имеет право получить офицерское звание, как это сделали многие
из ваших предшественников».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра , Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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