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10.08.2020 (15:41)

Команда из Вьетнама прибыла в Москву для участия в конкурсе «Полевая кухня-2020»

В Подмосковье на полигон Алабино Западного военного округа, где с 23 августа по 6 сентября пройдет международный этап конкурса по полевой выучке среди военных поваров и пекарей «Полевая кухня», проводимый в рамках Армейских международных игр-2020, прибыла команды из Вьетнама.

 Участники прибыли в Москву в аэропорт Шереметьево, где команды встретили представители конкурса. Медиками ЗВО было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команды были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии команду по доброй традиции встретили с хлебом и солью.  Сейчас команда будет находится на карантине и уже с 17 августа приступит к подготовке.

Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из 6 стран.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня , Западный военный округ
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