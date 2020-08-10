10.08.2020 (15:29)

Войска РХБ защиты ЮВО на спецучении ликвидируют последствия ЧС, вызванной аварией на химзаводе

Условный разлив 600 тонн соляной кислоты и выброс хлора на одном из предприятий химической промышленности в Волгоградской области станет легендой тактико-специального учения с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО).

В рамках учения будет организована работа штаба главы субъекта РФ и развернут пункт управления сводного отряда ликвидации чрезвычайной ситуации.

На первом этапе специалисты войск РХБ защиты ЮВО обеспечат локализацию и нейтрализацию парогазовой фазы химических отравляющих веществ путем экранирования с помощью постановки водяных завес шестью авторазливочными системами АРС-14КМ.

Для проведения химической разведки планируется задействовать пять машин МК РХБР. Анализ взятых на месте ЧС проб грунта выполнят специалисты лаборатории КЛП-10.

В целях разграничения «чистой» и «грязной» зон в районе очага аварии планируется развернуть пункт специальной обработки. Условия для работы ремонтной бригады обеспечит тепловая машина ТМС-65 путем постановки газовой завесы. Дегазацию маневрового тепловоза и цистерн с хлором обеспечат специалисты с применением унифицированной машины тепловой УТМ-80.

В заключение специального учения подразделения РХБ защиты выполнят поиск источника ионизирующего излучения, погрузку его в специальный контейнер и последующую эвакуацию.

В мероприятии примут участие более 1000 военнослужащих соединения и воинских частей РХБ защиты ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады, будет задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

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