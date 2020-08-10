10.08.2020 (15:27)

Инженеры ЮВО применят новые способы инженерных заграждений на спецучениях

Нестандартные методы и способы создания инженерных заграждений отработают инженерные подразделения Южного военного округа на специальных учениях.

Впервые планируется использовать экспериментальную экипировку инженерно-штурмовых подразделений и разведчиков-подрывников с размещением и переноской до 25 кг взрывчатых веществ.

С целью введения противника в заблуждение и затруднения работы противника по разведки и разминирования при создании минных полей военные инженеры создадут психологические инженерные заграждения с применением муляжей трупов животных, а также с использованием металлических элементов (шурупы, гвозди, болты, консервные банки) в местах установки групп мин (отдельных мин). Также планируется использовать светозвуковые мины «Заря», «Пламя», СМ-И.

В морских условиях будет отработана доставка мобильных групп минирования с использованием скутеров и надувных лодок.

В горных районах военные инженеры применят практику разрушения дорог изменением русла ручьёв способом «арык».

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.



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