10.08.2020 (15:24)

Инженеры ЮВО на спецучениях отработают минирование на суше и в море

В целях устройства инженерных заграждений в ходе специальных учений инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) впервые отработают применение инженерно-разведывательного огневого контура в ходе проведения госиспытаний инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие». Также переносные комплекты минирования планируется установить на быстроходные автомобили типа «пикап», войсковые бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и бронетранспортеры БТР-80.

На учениях военные инженеры ЮВО выполнят оборудование и маскировку невзрывных заграждений – противотанкового рва и «волчих ям».

Кроме того, специалисты инженерных подразделений Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнят устройство противодесантных минных полей на морском побережье и под водой с использованием катеров, парома и гражданских маломерных судов.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.



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