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10.08.2020 (14:22)

Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность войск армии в двусторонних командно-штабных учениях

Командующий Гвардейской краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил готовность войск армии в ходе практических этапов двусторонних командно-штабных учений.

Проверка проходила в плановом режиме на территории военных полигонов в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Курской областях.

Подразделения, воинские части и соединения армии отработали задачи приведения в высшую степень боевой готовности, выход органов военного управления в назначенные районы, где с использованием новейших полевых пунктов управления и узлов связи были отработаны задачи управления тактическим звеном и передовыми подразделениями в звене армия-дивизия-полк.

В ходе практических действий мотострелковые, танковые, артиллерийские, специальные подразделения армии успешно выполнили вопросы организации отражения наступления условного противника и перехода в контрнаступление.

Всего к масштабным тактическим учениям было привлечено 3 тыс. военнослужащих и более 800 ед. вооружения, специальной и военной техники, в том числе и танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, буксируемые гаубицы МСТА-Б и т.д.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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