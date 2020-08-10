10.08.2020 (13:56)

Более 1,7 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и 500 единиц техники участвуют в учении в Астраханской области

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проводится масштабное тактическое учение с боевой стрельбой с зенитными ракетными частями и подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Части и подразделения, дислоцированные в Москве, Московской и Нижегородской областях, были перевезены на полигон железнодорожным транспортом. При этом отработаны вопросы погрузки и выгрузки боевой техники, выполнения мероприятий всех видов боевого и материально-тылового обеспечения.

Сейчас проходит этап боевого слаживания подразделений. Личный состав выполняет задачи на боевой технике в составе штатных экипажей и проводит подготовку к активной фазе учений – боевым стрельбам по воздушным целям.

Учения с боевыми пусками и стрельбами на полигоне Капустин Яр являются важнейшим этапом в подготовке зенитных, зенитно-ракетных подразделений, поскольку на полигонах вблизи пунктов постоянной дислокации стрельбы выполнять запрещено.

Специальные ракеты, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, по своим тактико-техническим показателям близки к реальным воздушным целям, что позволяет отработать вопросы ведения противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к боевым.

Всего в полевом выходе и тактическом учении с боевой стрельбой принимают участие более 1,7 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, том числе зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Оса», «Тунгуска», «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице